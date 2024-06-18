Kripto paralarda sert düşüş | Bitcoin kaç dolar?

Kripto paralarda sert düşüş yaşanırken, Bitcoin bir ayın en düşük seviyesini gördü.



Analistler, son düşüşlerin kar satışlarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde durdu.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,5'e yakın düşüşle 65 bin doların altına geriledi. Ethereum ise 3 bin 500 doların altında işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasındaki şahin duruşuna rağmen hisse senedi piyasalarının canlı seyrettiğini aktaran analistlere göre Bitcoin ve kripto varlıklar negatif ayrışmasını sürdürdü.

Özellikle son hareketlerde uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin kademeli satışlarının etkili olduğu belirtildi.



Lider kripto para, gün içerisinde en düşük 64 bin 600 dolar civarına kadar inerek bir ayın en düşük seviyesini gördü.



Bitcoin, saat 16.10 itibarıyla 64 bin 900 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Ethereum 3 bin 386 dolardan el değiştiriyor.



Bu arada Bitcoin'deki sert düşüş nedeniyle altcoin'lerde ağır kayıplar yaşandı.



XRP, yüzde 3 değer kaybederek 0,49 dolara geriledi. Son 24 saatte Dogecoin yüzde 11, Shiba yüzde 11, Uniswap yüzde 14, Toncoin yüzde 10, Arbitrum yüzde 12 değer kaybetti.



Diğer taraftan kripto yatırım ürünlerinde son dönemin en büyük çıkışı yaşandı. CoinShares verilerine göre, dijital ürünlerde 14 Haziran haftasında 600 milyon dolar çıkış yaşadı.

