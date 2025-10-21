Kripto paralarda sert satış dalgası... Bitcoin yine düşüyor

Kripto para birimleri sert düşüşe sahne oluyor. Gece saatlerinde yükseliş gösteren ve 111 bin dolara yükselen Bitcoin şu sıralar yüzde 3'e yakın değer kaybıyla 107 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.



Ethereum yüzde 3.5 oranında düşüşle 3847 dolar, Cardano yüzde 3.5 oranında düşüşle 0.6399 dolar, Solana yüzde 3.3 oranında düşüşle 183.5 dolar, Ripple yüzde 3 düşüşle 2.42 dolar, Polkadot yüzde 4 düşüşle 2.96 dolar, Avalanche yüzde 4.2 oranında düşüşle 19.51 dolardan işlem görüyor.