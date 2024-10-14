Kripto paralarda Trump ve Çin heyecanı

Kripto para piyasaları bir süredir devam eden durgunluğu üzerinden arttı.



Haftaya pozitif başlayan Bitcoin, yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 64 bin 150 dolara kadar yükseldi. Ethereum da yüzde 2,6 artışla 2 bin 500 doların üzerine çıktı.



Piyasalardaki yükselişte ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri, Çin'in piyasaları canlandırma vaatleri ve Trump'ın başkanlık yarışını kazanacağı tahminlerinin güçlenmesi etkili oldu.



Çin Maliye Bakanı Lan Foan, cumartesi günü hükümetin borçlanmayı önemli ölçüde artırma vaadinde bulundu. Foan, bu yolla sağlanacak desteğin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.



Ülkede son teşvik çabaları yatırımcıları ikna edemezken, hisse senetleri yerine kripto paralara ilginin artacağı yönündeki beklentiler arttı.



Analistler, Çinli yetkililerin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecekleri brifinglere odaklanması gerektiğini belirterek, yatırımcıların mali teşvik paketinin büyüklüğü söz konusu olduğunda çok daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.



Diğer taraftan ABD'de başkanlık yarışı için geri sayım başladı. Son anketlerde kripto yanlısı Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Demorakt rakibi Kamala Harris'in önünde olduğu tahminleri güçlendi.



Trump'a yönelik üçüncü suikast girişiminin Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın polisler tarafından durdurulmasıyla engellendiği bildirildi.