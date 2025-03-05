Kripto piyasası Beyaz Saray'a kilitlendi: Bitcoin 90 bin doların üzerinde

Kripto piyasaları, Beyaz Saray'da cuma günü yapılacak olan kritik zirveye kilitlendi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yapacağı Kripto Zirvesi'nde rezerv planına ilişkin ayrıntıların belli olması bekleniyor.



Ticaret Bakanı Howard Lutnick, The Pavlovic Today'e yaptığı açıklamada, cuma günü Başkan Trump'ın Bitcoin rezerv stratejisini açıklayacağını duyurdu.



Trump, ABD'nin kripto rezervinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yanı sıra Ripple'ın XRP, Solana'nın SOL ve Cardano'nun ADA tokenlarının olacağını duyurmuştu.



Lutnick, Bitcoin'in Trump'ın planları kapsamında benzersiz bir statüye kavuşacağını öne sürdü.



Zirvede Bitcoin’in ABD finansal sistemindeki rolü, stablecoin denetimi ve kripto düzenlemeleri ele alınacak.



ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?



Diğer taraftan zirveye katılacak şirketler ve isimler de netleşmeye başladı.



Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’e göre zirvede beklenildiği kadar geniş bir liste olmayacak.



Toplantıya yaklaşık 20 ila 25 kişinin katılacağı öngörülüyor. Kısıtlamanın nedeni olarak ise hükümet yetkililerinin de etkinlikte yer alması gösteriliyor.



Zirvede Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi ekonomi yönetiminden üst düzey katılımlar gerçekleşecek.



Etkinliğe katılması beklenen isimler şu şekilde:





Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor

Btc Inc. CEO’su David Bailey

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse

Coinbase CEO’su Brian Armstrong

Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov

Paradigm kurucu ortağı Matt Huang

Exodus CEO’su JP Richardson

Multicoin Capital kurucu ortağı Kyle Samani

World Liberty Financial kurucu ortağı Zach Witkoff

Söz konusu listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.Diğer taraftan ticaret savaşları korkusuyla sert düşen kripto paralar, kritik zirve öncesi toparlanmaya çalışıyorDün 81 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün yüzde 3,58 artışla 90 bin 400 dolardan işlem görüyor2 bin doların altını test eden Ethereum, 2 bin 220 doların üzerinde el değiştiriyor.Rezerv planında yer alan XRP 2,49 dolar, ADA 0,99 dolar, SOL ise 147 dolardan fiyatlanıyor.