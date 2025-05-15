Kripto saldırısı! Müşterilere para ödenecek... İşte maliyeti

Kripto borsası Coinbase yaptığı açıklamada, bir siber saldırıyla ilgili olarak 180 milyon ila 400 milyon dolar arasında bir maliyete katlanmayı beklediğini söyledi.



Şirket, müşterilerinin "küçük bir alt kümesi" için adlar, adresler ve e-postalar dahil olmak üzere hesap verilerinin çalındığını, ancak saldırganların oturum açma kimlik bilgilerine veya şifrelere erişemediğini söyledi.



Coinbase, "Saldırgana para göndermeleri için kandırılan müşterilere geri ödeme yapacağız" dedi.