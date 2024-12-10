Kripto yatırımcısına soğuk duş: Yaklaşık 2 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir sürüyor.



Bitcoin, dün 101 bin dolar civarından 94 bin bin 150 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla 96 bin 700 dolar civarında dengelenen Bitcoin'de yön arayışı sürdü.



Bitcoin'deki düşüşün etkisi, altcoinlerde daha sert hissedildi. Birçok altcoin yüzde 20'ye varan kayıplar yaşadı.



Donald Trump'ın seçim zaferi ile 5 Kasım'da başlayan rallinin öncüsü XRP yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti ve 2 dolara kadar geriledi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum'daki düşüş yüzde 15'e yaklaştı.



Vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tam anlamıyla şok yaşadı. Son 24 saatte 584 bin yatırımcı likide edildi. Toplamda 1,76 milyar dolarlık pozisyon sıfırlandı.



Tasfiye olan pozisyonların 1,58 milyar dolarlık dilimi uzun (long), 184 milyon doları ise kısa (short) yönlü olarak gerçekleşti.



Analistler, borsa hacimlerinin azaldığını belirterek, uzun vadeli yatırımcıların yoğun kâr satışlarına giriştiğini ifade etti.