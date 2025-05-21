Kriptoda yeni dolandırıcılık! SEC ortaya çıkardı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketi Unicoin'i ve CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alex Konanykhin de dahil olmak üzere üç üst düzey yöneticisini, binlerce yatırımcıdan 100 milyon dolardan fazla para toplayan yanlış ve yanıltıcı beyanlardan dolayı suçladı.



SEC'in İcra Bölümü Müdür Yardımcısı Mark Cave, "Unicoin ve yöneticilerinin, tokenlerinin ihraç edildiğinde, değerli gayrimenkul varlıklarından oluşan uluslararası bir portföy de dahil olmak üzere gerçek dünya varlıkları tarafından destekleneceğine dair hayali vaatlerle binlerce yatırımcıyı sömürdüğünü iddia ediyoruz. Ancak iddia ettiğimiz gibi, gayrimenkul varlıkların değeri şirketin iddia ettiğinin çok az bir kısmıydı ve şirketin hak sertifikası satışlarının çoğu hayali idi. Unicoin'in en üst düzey yöneticilerinin dolandırıcılığı sürdürdüğü iddia ediliyor ve bugünkü dava onların davranışları için hesap verebilirlik arıyor" dedi.



SEC, Unicoin'in büyük havaalanlarında, binlerce New York City taksisinde ve televizyon ve sosyal medyada reklamlar da dahil olmak üzere kapsamlı tanıtım çabalarıyla hak sertifikalarını halka geniş bir şekilde pazarladığını iddia ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Unicoin ve yöneticilerinin, 5.000'den fazla yatırımcıyı, bunları güvenli, istikrarlı ve karlı "yeni nesil" kripto varlıklarına yatırım olarak gösteren yanlış ve yanıltıcı ifadelerle hak sertifikaları satın almaya ikna ettikleri iddia edilmekte.