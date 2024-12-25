Kriptoya yeni kural: 15 bin liranın üzerine kimlik zorunluluğu geldi

Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamına alındı.



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 15 bin lira ve üzeri kripto varlık transferlerinde, işlemi gerçekleştiren kişilerin bilgilerinin alınması zorunlu olacak.



Kripto varlık transferlerinde isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak.



Bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak ve bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.



Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin liranın altındaki işlemler için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak.Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak.Uygulama 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren başlayacak.Ayrıca kripto varlık transferlerine ilişkin düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmeliğe de eklendi.