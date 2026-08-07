Kritik ABD istihdam verisi açıklandı

ABD 'de işsizlik oranı Temmuz 2026'da yüzde 4,1'e geriledi. Bu oran Haziran ayındaki yüzde 4,2'den düşüş gösterdi ve beklentilerin altında kaldı. Birçok kişinin işgücünden ayrılması bu düşüşte etkili oldu. İşsiz sayısı 178 bin azalarak 6 milyon 916 bine düşerken, toplam istihdam 87 bin azalarak 162 milyon 177 bine geriledi.

İşgücü 264 bin kişi azalarak 169 milyon 94 bine indi ve işgücüne katılım oranı 2021 başından bu yana en düşük seviye olan yüzde 61,4'e düştü. İstihdam oranı da Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 58,9'a geriledi. İş aramaktan vazgeçmiş ve eksik istihdam edilmiş işçileri de kapsayan daha geniş U-6 işsizlik oranı ise yüzde 7,9'da değişmeden kaldı.