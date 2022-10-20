Kriz kahini Roubini'den 'karma kriz' uyarısı

2008 finansal krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini "1970'ler ve küresel finansal kriz karışımı" bir kriz bekliyor.



Bir podcast yayınında konuşan Nouriel Roubini küresel merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.



"Bu sadece başlangıç" diyen Roubini şunları söyledi: "Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir. Birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar göreceğiz."



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini sonunda 1970'li yıllar ve Küresel Finansal Kriz karışımı bir döneme girileceğini öngördü. Roubini "1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum" diye konuştu.



"DÜNYA BİR BOMBANIN ÜZERİNDE"



Roubini pandeminin olumsuz etkilerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Çin'de devam eden sıkıntılar, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi risklere de dikkat çekti.



Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini "Ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek" dedi.