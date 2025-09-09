Kruvaziyer turizminde ağustosta rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını belirterek, "Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı." ifadesini kullandı.



Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerine ilişkin açıklama yaptı.



Kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını aktaran Uraloğlu, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203'e ulaştığını bildirdi. Yılın en fazla seferinin, 203 gemiyle ağustosta yapıldığının altını çizen Uraloğlu, "Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı." değerlendirmesinde bulundu.



Ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu dönemde kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398'e ulaştığını vurguladı.



KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE



Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini belirterek, diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun geldiği bilgisini paylaştı.



Ocak-ağustos döneminde, bazı limanlara gelen yolcu ve kruvaziyer sayılarına da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:



"2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde, Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı izledi."