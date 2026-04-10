Küba'da petrol sıkıntısı, turizm durmak üzere

Özellikle ABD ’nin yıl başından beri ülkeye yakıt girişini sınırlaması, yılın ilk çeyreğinde, Küba ’yı ziyaret eden turist sayısında büyük düşüş yaşanmasına neden oluyor.

Turizmciler, yakıt kısıtlamaları ve ülkede yaşanan elektrik kesintilerini bu ani düşüşün nedeni olarak görüyor. Ülkedeki pek çok otel, turist sayısındaki düşüş nedeniyle kapısına kilit vururken, uluslararası havayolları da doğrudan uçuşlarını birbiri ardına iptal ediyor.

Küba istatistik kurumunun açıkladığı 2025 turizm verilerine göre, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 2024’e kıyasla yüzde 18 düşerken, 2018’de kaydedilen 4,7 milyonluk rekor seviyeye göre de yüzde 62 gerileme meydana geldi. Ayrıca 2026’nın şubat ayında, 2025'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 56,6'lık ani bir düşüş söz konusu. Bu rakamlara göre ülke son 20 yılın en kötü turizm sezonunu yaşıyor.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, özellikle de 2000’li yıllardan bu yana ülkenin en önemli gelir kaynağı haline gelen turizm can çekişiyor. Bir zamanlar Avrupalı, Kanadalı ve Türk turistlerle dolup taşan Havana sokakları sessizliğe bürünmüş durumda. Dükkanların çoğu kapısına kilit vurmuş, açık olan restoranların masaları boş. Yılın ilk dört ayı en çok ziyaretçinin ağırlandığı dönem olan Küba'da bugünlerde, Havana sokaklarında yerel halkın dışında birilerini görmek oldukça zor.

KÜBA'DA TURİZM ESNAFI SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Dil bilen Kübalı üniversite öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği alan turizm. Bu, onlar için hem kazancı yüksek bir meslek hem de dünya ile doğrudan iletişim kurmanın en kolay yoluydu. Ancak nisan ayı itibarıyla turist gruplarının gelişi bıçak gibi kesildi.

Üniversite öğrencisi Hamanda Cardenas her gün yaptığı gibi çalıştığı dükkanın kapılarını açtı ama müşterisi yok.

"Turizm gelirleri gördüğünüz üzere son günlerde gözle görülür şekilde düştü, biz Kübalıların önemli bir kısmı turizmden gelen gelirle geçiniyoruz ancak fark edildiği gibi turizm düştüğü için masalar boş kaldı" diyen Cardenas, elektrik kesintileri nedeniyle sadece iş değil eğitim anlamında da olumsuz etkileniyor.

Cardenas, "Bu durum beni çok etkiliyor, üniversiteler yakıt ve enerji krizi nedeniyle şu anda kapalı durumda. Derslere sadece internet üzerinden katılabiliyoruz." dedi.

Alejandro Tuyanque, 21 yaşında bir diğer üniversite öğrencisi, garsonluk yapıyor. Turistler olmayınca cep telefonundan haberlere bakarak gidişatı anlamaya çalışıyor. Tuyanque, "Her şey darmadağın oldu, zor şartlardan geçiyoruz, yeterince turist yok, insanlar zor durumda." diye şikayetini dile getiriyor.

Üç tekerlekli bisikletinin koltuğunda müşteri bekleyen Alexander Castellano ise, "Bizler kelimenin tam anlamıyla turizm gelirlerine bağlıyız, fakat şu anda turizm berbat durumda." diye konuştu.

Elektrik mühendisi olan Santiago Rodrigez, 12 yıldır eşiyle turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Son üç ayın şimdiye kadarki en kötü dönem olduğunu anlatan Rodrigez, "Ben evimi turistlere kiralıyorum. Gelen talep sayısında yüzde 70-80 gibi bir düşüş söz konusu, yakıt ve elektrik sıkıntısı canımızı çok yaktı." diye serzenişte bulundu.

Küba’nın simgesi haline gelen rengarenk Amerikan arabalarını da artık pek nadir görebiliyorsunuz. Eskiden Jose Marti heykelinin olduğu Havana’nın Merkez Parkı'nı onlarcası doldururken şimdilerde meydandaki arabaların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Hem turist yok hem yakıt az hem de bu eski araçlar çok yakıt tüketiyor.

TÜRKLER KÜBA'YI TERK EDİYOR

Birçok uluslararası hava yolu şirketi, Küba’ya yönelik doğrudan uçuşlarını durdurdu. Adadaki sıkıntılar ile ilgili haberlerin yayılması üzerine Kanada ve Avrupa’dan gelen turistler gibi Türk ziyaretçiler de yok denecek kadar azaldı.

Başkent Havana’nın sokaklarında çekim yaparken adadaki az sayıda Türk’ten ikisi ile konuşma fırsatı buluyoruz. Türk Hava Yollarının son doğrudan Havana seferi ile şehre gelen Doğa Köreke, şehir merkezinin boş olması dışında bir sorunla karşılaşmadıklarını söylese de başkent sokaklarının biraz dışına çıkıldığında durumun vahametinin daha iyi anlaşıldığına tanıklık etmiş.

Köreke, gördüklerini şu ifadelerle aktarıyor:

"15-20 dakika ya da yarım saat uzaklaştığınızda, şehir merkezinden, çok farklı bir dünyanın içine giriyorsunuz aslında. İnsanların gerçekten çok şeye ihtiyaçları var. En basit şey, elektriğe ihtiyaçları var. Çünkü bazı bölgelerde üç, bazı bölgelerde beş saat elektrik veriliyormuş gün içerisinde."

Küba için en önemli sektör olan turizm, ihraç edilen bazı madenler dışında ülkeye en büyük döviz girdisini sağlıyor. Kovid-19 salgını ile turizmde düşen ivmenin, yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşması için halk kadar Küba yönetimi de istekli. Öte yandan bu defa işlerin düzelmesi için Washington’un ne istediği de büyük önem arz ediyor. ​​​​​​