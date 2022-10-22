Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesi yapılacağını belirtti.



Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;



Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.



0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 lira ödeme gerçekleştirilecek.



Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek.

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. pic.twitter.com/uXMhwRf4Al — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) October 22, 2022