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Küçük ölçekli balıkçılara destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 3.500-6000 lira destek verileceğini, kadın balıkçıların ise destekten yüzde 25 daha fazla yararlanabileceğini duyurdu.

Küçük ölçekli balıkçılara destek

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Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek.

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