Kumarbazlar endişeli... Trump onların paralarına da göz koydu

Kumarbazlar, Senato'nun vergi tasarısında yer alan ve net kazançlarını azaltacak ve eşitlendiklerinde veya para kaybettiklerinde potansiyel olarak gelir vergisi tahsil edecek 1.1 milyar dolarlık vergi artışı konusunda alarm veriyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın multitrilyon dolarlık vergi tasarısının Senato'nun yaklaşık 900 sayfalık versiyonunda, kumarbazlar net gelirlerini hesaplarken kayıplarının yalnızca yüzde 90'ını düşebilecekler. Mevcut yasaya göre, bir bahisçi kumar kazançlarının miktarına kadar kayıplarının tamamını düşebilir.



Kumar düzenlemeleri konusunda deneyimli bir muhasebeci olan Zachary Zimbile bir röportajda "Birçok müşterimle konuştum ve çok endişeliler. "Eğer yüzde 10'luk bir ceza eklerseniz, bu onların kârlarının çoğunu yiyip bitirecektir." dedi.

1.1 MİLYAR DOLARLIK VERGİ



Profesyonel kumarbazlar kısa bir süre önce sosyal medyada, önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeye karşı çıktılar ve Cumhuriyetçileri bu düzenlemeyi değiştirmeye çağırdılar. Kongre hesap uzmanları, 2034 yılına kadar hükümete 1.1 milyar dolar kazandıracağını hesapladı.



Las Vegas bölgesini temsil eden Demokrat Temsilci Dina Titus, bir düzeltme arayışında olduğunu söyledi.



Titus, "Bunun oyun üzerinde büyük bir etkisi olacak. Sadece bir avuç profesyonel poker oyuncusu olduğunu düşünüyorlardı, ancak pek çok amatör de buna karşı çıkmak için ortaya çıktı." ifadesini kullandı.



FanDuel Inc., DraftKings Inc. ve Kalshi Inc. gibi çevrimiçi firmaların yükselişiyle bahis son yıllarda ABD'de giderek daha popüler hale geldi.

KUMARDA REKOR YILI



Amerikan Oyun Derneği'ne göre, sektör 2024 yılında ABD'de 72 milyar dolara yakın ticari oyun geliri getirerek dördüncü kez rekor gelir yılı oldu. Trump yönetimi tarafından da desteklenen sektörde Donald Trump Jr. Kalshi'nin stratejik danışmanı olarak görev yapıyor.



Kalshi'nin bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti. FanDuel ve DraftKings yorum talebine hemen yanıt vermedi. Amerikan Oyun Birliği yorum yapmayı reddetti.



Yine de, kumarhaneler ve oyun firmaları faiz, araştırma ve geliştirme ve harcamalar için kurumlar vergisi indirimlerinin uzatılmasından yararlanacak. Önlem, Senato'nun Salı günü kabul etmesinin ardından şimdi Meclis'e gidiyor.