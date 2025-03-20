Kur korumalı mevduat 800 milyar liranın altına indi

Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş sürüyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesinden geçen hafta 26 milyar 592 milyon liralık çıkış yaşandı.



14 Mart ile biten hafta itibarıyla toplam KKM bakiyesi 825 milyar 410 milyon liradan 798 milyar 817 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,91'ine geriledi.



Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 190 milyar 513 milyon lira artarak 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liradan, 17 trilyon 251 milyar 187 milyon liraya çıktı.



Sektörde toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 431 milyar 67 milyon lira artarak 20 trilyon 428 milyar 338 milyon liraya yükseldi.

