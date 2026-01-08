Kur Korumalı Mevduat direniyor

Geçtiğimiz yıl bitmesi beklenen ancak bitmeyen Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar azalmaya başladı.

2021 yılından bu yana gündemde olan ve son yapılan düzenlemeyle hesap açılması bitirilen Kur Korumalı Mevduat'a 6 milyar 509 milyon lira kaldı. Böylece KKM'den geçtiğimiz haftaya göre 451 milyon liralık çıkış yaşandı.

2025'TE BİTMESİ BEKLENİYORDU

2025 yılında bitmesi beklenen ancak devam eden KKM'de önemsiz bakiye kaldı ve ilerleyen haftalarda KKM'nin Türkiye gündeminden tamamen çıkması bekleniyor.