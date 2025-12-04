Kur Korumalı Mevduat eriyor

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor. KKM bakiyesi 22 milyar 460 milyon liradan 16 milyar 859 milyon liraya geriledi.

Toplam gerileme 5 milyar 601 milyon lira oldu.

"BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "KKM'de de büyük mesafe kat ettik. 140 milyar doları aşan bir bakiye söz konusuydu. Şu anda 1 milyar doların altına inmiş vaziyetteyiz." dedi.

KKM BAŞLAYALI 4 YIL OLDU

KKM sistemi Türkiye'de 21 Aralık 2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelişinin üçüncü haftasında başlatıldı. Sistemin ilan edilmesiyle Türk lirası, döviz kuruna karşı ilk aşamada yüzde 40 değer kazandı.