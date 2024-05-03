Kur korumalı mevduat hesaplarında sınırlı düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında sınırlı düşüş yaşandı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 266 milyar liradan 2 trilyon 258 milyar liraya geriledi.



26 Nisan haftasında yaklaşık 8 milyar lira ile oldukça sınırlı çıkış yaşandı.



Aynı haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liradan 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 57 milyar 905 milyon lira artarak 15 trilyon 822 milyar 866 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredilerinin tutarı, 16 milyar 614 milyon lira artışla 1 trilyon 639 milyar 195 milyon liraya yükseldi.



Takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 1 milyar 227 milyon lira yükselişle 203 milyar 427 milyon liraya çıktı.