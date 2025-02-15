Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına düzenleme: Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

KKM BAKİYELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.



Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.