Kur Korumalı Mevduat sona erdi
27.08.2026 14:13
Anadolu Ajansı
Kur Korumalı Mevduat sıfırlandı.
2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan Kur Korumalı Mevduat'ta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bültenini yayımladı. En çok merak edilen gelişme uzun süredir sürüncemede kalan ve kapanmayan Kur Korumalı Mevduat kaleminde oldu.
2021 yılında devreye alınan ve eleştirilere neden olan KKM'de para kalmadı.
Kur Korumalı Mevduat böylece tarih olmuş oldu.