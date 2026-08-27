Kur Korumalı Mevduat sona erdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bültenini yayımladı. En çok merak edilen gelişme uzun süredir sürüncemede kalan ve kapanmayan Kur Korumalı Mevduat kaleminde oldu.

2021 yılında devreye alınan ve eleştirilere neden olan KKM'de para kalmadı.

Kur Korumalı Mevduat böylece tarih olmuş oldu.