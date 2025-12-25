Kur korumalı mevduat tükeniyor

2021 yılından bu yana hayatımızda olan kur korumalı mevduat sisteminde para tükenmeye başladı. Yeni hesapların açılmaması nedeniyle kalan mevcut hesapların vade bitimleriyle birlikte kur korumalı mevduat sistemi sona eriyor.

Yılbaşına kadar KKM'deki bakiyenin sona ermesi bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun son açıkladığı verilere göre KKM'deki tutar 8 milyar 272 milyon liraya geriledi.