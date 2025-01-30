Kur korumalı mevduat 1 trilyon lira sınırına indi

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 24 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 26,03 milyar TL azalarak 1 trilyon 21,4 milyar liraya geriledi.