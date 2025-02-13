Kur korumalı mevduatta 30 milyar liralık erime

Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş hızlandı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerie göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından 7 Şubat haftasında 30 milyon liralık çıkış yaşandı.



Toplam KKM bakiyesi, 996 milyar liradan 966 milyar liraya geriledi.

Ekonomi yönetimi, bu yıl sonuna kadar kur korumalı mevduattan çıkışı tamamlamayı hedefliyor.