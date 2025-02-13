Kur korumalı mevduatta 30 milyar liralık erime
Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta 30 milyar liralık çıkış yaşandı.
Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş hızlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerie göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından 7 Şubat haftasında 30 milyon liralık çıkış yaşandı.
Toplam KKM bakiyesi, 996 milyar liradan 966 milyar liraya geriledi.
Ekonomi yönetimi, bu yıl sonuna kadar kur korumalı mevduattan çıkışı tamamlamayı hedefliyor.
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