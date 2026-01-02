Kur Korumalı Mevduat'ta 6,9 milyar lira kaldı

Kur Korumalı Mevduat sistemine girişler durdurulmuştu. KKM'de kalan son hesapların vade bitimleriyle birlikte sistem tamamen ortadan kalkmış olacak.

KKM'de bulunan para Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre 6 milyar 960 milyon lira seviyesinde. Böylece son açıklanan veriyle kıyaslandığında 1 milyar 312 milyon liralık çıkış gerçekleşti.

KKM sistemi 2021 yılında hayata geçirilmişti.