Kur korumalı mevduatta çıkışlar hızlandı

Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışlar hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduat hesaplar yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon lira azaldı. Bu rakam, son 6 ayın en hızlı çıkışı olarak kaydedildi.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 764,3 milyar liraya geriledi.



Ağustos ayı itibarıyla KKM'de vergi avantajı sona erdilirken, stopaj uygulanması kararlaştırılmıştı.

KKM'de kurumlar vergisi istisnası ise 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.