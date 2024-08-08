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Kur korumalı mevduatta çıkışlar hızlandı

Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışlar hızlandı. KKM hesaplarından geçen hafta 67,7 milyar lira ile 6 ayın en hızlı çıkışı yaşandı.

Kur korumalı mevduatta çıkışlar hızlandı
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Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışlar hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduat hesaplar yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon lira azaldı. Bu rakam, son 6 ayın en hızlı çıkışı olarak kaydedildi.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 764,3 milyar liraya geriledi.

Ağustos ayı itibarıyla KKM'de vergi avantajı sona erdilirken, stopaj uygulanması kararlaştırılmıştı.

KKM'de kurumlar vergisi istisnası ise 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.

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