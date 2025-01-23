Kur korumalı mevduatta çözülme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 17 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 85,6 milyar TL'den 1 trilyon 47,5 milyar TL'ye geriledi.



Aynı haftada krediler 16 trilyon 29,7 milyar TL'den 16 trilyon 56,8 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 822,8 milyar TL'den 19 trilyon 126,8 milyar TL'ye yükseldi.