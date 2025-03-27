Kur korumalı mevduatta çözülme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.



Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 21 Mart ile biten haftada 798,8 milyar liradan 779 milyar liraya geriledi.



Aynı haftada krediler 17 trilyon 251,2 milyar liradan 17 trilyon 491,6 milyar liraya, mevduat 19 trilyon 428,4 milyar liradan 20 trilyon 979,3 milyar liraya çıktı.

