Kur korumalı mevduatta düşüş hızlandı

Ekonomi yönetiminin yeni kararlarının ardından kur korumalı mevduatta çözülme hızlandı.



Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 27 Aralık haftasında 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü.



Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,95'i oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) KKM ile ilgili son olarak 2 Ocak tarihinde yayımlanan düzenleme ile döviz yükümlülüğü bulunan şirketlere KKM desteğini sonlandırma kararı almıştı.



TCMB, daha önce de 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.