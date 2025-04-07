Kur korumalı mevduatta düşüş sürdü

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları 28 Mart haftasında 779 milyar liradan 758,5 milyar liraya geriledi.



Böylece KKM'de haftalık düşüş yüzde 2,6 olarak kaydedildi.



Aynı haftada krediler 17 trilyon 491 milyar liradan 17 trilyon 564 milyar liraya çıktı.



Mevduat ise 20 trilyon 979 milyar liradan 21 trilyon 123 milyar liraya yükseldi.