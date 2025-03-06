Kur korumalı mevduatta düşüş sürdü

Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.



Geçen hafta KKM'den toplam 33 milyar liralık çıkış gerçekleşti. KKM'deki toplam bakiye 879,3 milyar liradan 846,6 milyar liraya geriledi.



Aynı haftada krediler 16 trilyon 690,9 milyar liradan 16 trilyon 857,6 milyar liraya yükseldi.



Tüketici kredileri ise 2 trilyon 92,9 milyar liradan 2 trilyon 117,2 milyar liraya çıktı.