Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor
Kur korumalı mevduat hesaplarında 50 milyar liralık çözülme gerçekleşti. KKM'de toplam bakiye 910 milyar liraya geriledi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki çözülme sürüyor.
BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından geçen hafta 50 milyar liralık çıkış gerçekleşti.
Toplam KKM bakiyesi, 14 Şubat haftasında 966 milyar liradan 916,6 milyar liraya geriledi.
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