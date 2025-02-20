Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki çözülme sürüyor.



BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından geçen hafta 50 milyar liralık çıkış gerçekleşti.



Toplam KKM bakiyesi, 14 Şubat haftasında 966 milyar liradan 916,6 milyar liraya geriledi.