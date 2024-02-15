Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor: Yüzde 44'e yaklaştı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Şubat ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 382,5 milyar TL'den 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi.



Merkez Bankası'nın yaptığı değişikliklerden bu yana KKM hesaplarındaki tutar düşüşü yüzde 44'e yaklaştı.



TCMB, kur korumalı TL mevduat hesaplarına dair ilk düzenmesini Ağustos 2023'te gerçekleştirmişti.

Düzenleme ile menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılmıştı.



18 Ağustos 2023 yılı verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL ile zirve yapmıştı. Geçen haftanın verileri baz alındığında ise düşüş yüzde 43,9'u buldu.