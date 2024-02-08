Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş geçen hafta da devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Şubat ile biten haftada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar liradan 2 trilyon 382,5 milyar liraya geriledi.



Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liradan 11 trilyon 941 milyar 109 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredilerinin tutarı, 6 milyar 279 milyon lira artışla 1 trilyon 533 milyar 183 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat 14 trilyon 871 milyar 55 milyon lira oldu.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 336 milyon lira artarak 196 milyar 86 milyon liraya yükseldi.