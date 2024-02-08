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Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. KKM hesaplarında geçen hafta 76 milyar liralık çıkış olurken, toplam tutar 2 trilyon 382,5 milyar liraya geriledi.

Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş geçen hafta da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Şubat ile biten haftada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar liradan 2 trilyon 382,5 milyar liraya geriledi.

Söz konusu dönemde toplam hacmi 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liradan 11 trilyon 941 milyar 109 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 6 milyar 279 milyon lira artışla 1 trilyon 533 milyar 183 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat 14 trilyon 871 milyar 55 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel alacakları da yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 336 milyon lira artarak 196 milyar 86 milyon liraya yükseldi.

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