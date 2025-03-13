Kur korumalı mevduatta gerileme

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.



Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 846,6 milyar liradan 825,4 milyar liraya geriledi.



Aynı haftada krediler 16 trilyon 857,6 milyar liradan 17 trilyon 60,7 milyar liraya, mevduat 19 trilyon 803,7 milyar liradan 19 trilyon 997,3 milyar liraya çıktı.



Veriler 6 Mart ile biten haftayı kapsıyor.