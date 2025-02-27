Kur korumalı mevduatta hızlı düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından (KKM) çıkışlar hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre KKM hesapları, 21 Şubat haftasında 40 milyar 248 milyon lira geriledi.

Toplam KKM bakiyesi, 919,6 milyar liradan 879 milyar 344 milyon liraya indi.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,43'ü oldu.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 168 milyar 365 milyon lira artarak 19 trilyon 871 milyar 247 milyon liraya yükseldi.