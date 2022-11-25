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Kur korumalı mevduatta ilk düşüş

Merkez Bankası'nın faiz oranındaki düşüş kur korumalı mevduata da yansıyor. Düşen faiz ile kur korumalı mevduat hacmi ilk kez geriledi.

Kur korumalı mevduatta ilk düşüş

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kur korumalı mevduata ilişkin (KKM) son verileri açıkladı.

11 Kasım'da sona eren haftada, kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1,47 trilyon liradan 1,46 trilyon liraya indi.

kurlarındaki artışı durdurmaya yönelik Aralık 2021'de çıkarılan KKM'de ilk kez düşüş yaşanmış oldu.

Kur korumalı mevduatta,, müşteriye sunulan faiz, Merkez Bankası'nın politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde olabiliyor. Merkez Bankası'nın ağustos ayı başından bu yana gerçekleştirdiği faiz indirimleri KKM faizine de doğrudan yansıyor.

Merkez Bankası'nın son faiz indirimiyle politika faizi yüzde 9'la tek haneye geriledi. Buna göre, müşteriye verilen faiz en fazla yüzde 12 olabilecek.

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