Kur korumalı mevduatta rekor

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor.



BDDK'nın açıkladığı verilere göre 9 Haziran haftasında kur korumalı mevduat hesaplarında 42 milyar 396 milyon liralık artış yaşandı ve böylece hesaplardaki artış 22 haftadır aralıksız sürmeye devam etti.



Toplam yükseliş yılın ilk 6 ayında 1,2 trilyon liraya ulaştı.



Kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü ise 2 trilyon 576 milyar liraya ulaşarak yeni rekor seviyeyi gördü.



Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırılmış, politika faizi alt sınır olarak belirlenmişti. Düzenleme ile birlikte kur korumalı mevduat hesaplarında artış hızlanmıştı.

