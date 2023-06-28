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Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için stopaj avantajı 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatıldı

Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı uzatıldı. Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla karar 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre döviz mevduatına uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi.

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

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