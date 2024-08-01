Kur korumalı mevduatta vergi avantajı sona erdi

Kur korumalı mevduata (KKM) vergi avantajı sona erdirildi ve stopaj uygulanması kararlaştırıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 6 ay vadeli KKM'ye yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM'ye ise yüzde 5 stopaj uygulanacak.



Uygulama, aynı oranlarla altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de geçerli olacak. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.



KKM, 135 milyar dolar civarında rekor kırdıktan sonra geçen hafta itibarıyla yaklaşık 65 milyar dolara gerilemişti. Merkez Bankası, kısa süre önce KKM'de uygulanabilecek azami faizi de aşağı çekmişti.