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Kur korumalı mevduatta vergi avantajı sona erdi

Kur korumalı mevduatta çözülmeyi hızlandıracak yeni bir adım daha atıldı. Buna göre KKM hesaplarında vergi avantajı sona erdi ve stopaj uygulanmasına karar verildi.

Kur korumalı mevduatta vergi avantajı sona erdi

Kur korumalı mevduata (KKM) avantajı sona erdirildi ve stopaj uygulanması kararlaştırıldı.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 6 ay vadeli KKM'ye yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM'ye ise yüzde 5 stopaj uygulanacak.

Uygulama, aynı oranlarla altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de geçerli olacak. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.

KKM, 135 milyar dolar civarında rekor kırdıktan sonra geçen hafta itibarıyla yaklaşık 65 milyar dolara gerilemişti. Merkez Bankası, kısa süre önce KKM'de uygulanabilecek azami faizi de aşağı çekmişti.

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