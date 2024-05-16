Kur korumalı mevduatta çıkışlar hızlanıyor

Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta 36,4 milyar lira çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 232,8 milyar liradan 2 trilyon 196,4 milyar liraya geriledi.



KKM hesaplarından geçen hafta 24,9 milyar liralık çıkış yaşandı.



10 Mayıs ile biten haftada mevduat hesapları 15 trilyon 609,2 milyar liradan 15 trilyon 613,8 milyar liraya yükseldi.



Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar liradan 13 trilyon 164 milyar liraya indi.