Kur korumalı mevduattan çıkış sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda düşüş sürdü.

Bayramdan önceki haftada KKM'den 29 milyar 582 milyon liralık çıkış yaşandı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 98 milyar TL'den 2 trilyon 68,6 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 14 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda kur korumalı mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söylemişti.