Kur korumalı mevduattan çıkış yavaşladı

Kur korumalı mevduat hesaplarından düşüş sürüyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 4 nisan haftasında 758 milyar 446 milyon liradan 744 milyar 292 milyon liraya geriledi.



Krediler 17 trilyon 564 milyar liradan 17 trilyon 716 milyar liraya çıktı.



Aynı haftada mevduat 21 trilyon 123 milyar liradan 20 trilyon 978 milyar liraya indi.

