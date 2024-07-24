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Kuraklık ayçiçeği rekoltesini vurdu: Üretim yarı yarıya düştü

Adana'da aşırı sıcaklar ayçiçeğinde ciddi kayıplara yol açtı. Sıcak hava nedeniyle ayçiçeğini 1 ay erken hasat eden üretici kalitenin de düştüğünü söylüyor.

Kuraklık ayçiçeği rekoltesini vurdu: Üretim yarı yarıya düştü

'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanınca ayçiçeği hasadı 1 ay erken başladı. 

Ziraat Mühendisi ve üretici Barış Kurtaran, bu yıl mayıs ayında yaşanan aşırı sıcakların ayçiçeğin olgunlaşmasına erkene çektiğini ve olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

Kuraklık ayçiçeği rekoltesini vurdu: Üretim yarı yarıya düştü - 1

"AYÇİÇEĞİNDE VERİM YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Kurtaran, nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğünü belirterek, "Mayıs ayı çok kurak ve sıcak geçti. Ayçiçeği hasadı aşırı sıcaklar nedeniyle 1 ay erken başladı. Ancak dönüme 350-400 kilo rekolte alınırken kuraklık nedeniyle bu oran çoğu tarlada 200 kilo, bazı tarlalarda 200 kilonun da altına düştü." dedi.

40 kilo, 80 kilo rekoltenin alındığı tarlalar olduğuna dikkat çeken Kurtaran, şöyle devam etti:

"Bu da Çukurova ortalamasının 180 kilogramda kalacağını gösteriyor. Çiçek döneminde ayçiçeği çok etkiledi. Ani bir alt yapraklarda kuruma oldu ve bu da beraberinde ayçiçeği gelişimini engelledi. Bir olumsuzluk da ayçiçeğin yağ oranında. Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da normalin altına düştü."

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