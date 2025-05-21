Kurallar gevşetildi "Altın vize"ye talep arttı: İşte yeni şartlar

Yeni Zelanda'da şubat ayında Başbakan Christopher Luxon yönetimindeki merkez sağ hükümet, ülkenin ekonomik durumunu güçlendirmek ve yabancı yatırım çekmek amacıyla altın vize programının kurallarını gevşetti.

Nisan ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:



• İngilizce dil gerekliliği kaldırıldı.

• “Büyüme” vizeleri için yatırım eşiği 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3 milyon ABD doları) düşürüldü.

• Başvuru sahipleri, ülkede üç yılda sadece 21 gün geçirerek ikamet hakkı kazanacak.

• Başvuru süreci ortalama 11 güne indirildi.



Ayrıca, daha yüksek eşikli “dengeli” vize ise 10 milyon dolarlık yatırım gerektiriyor. Bu vize türü başvuranların tahvil, hisse senedi ve gayrimenkul gibi alanlara yatırım yapmasına izin veriyor ve aile bireyleri için de ikamet imkanı sağlıyor.

620 MİLYON DOLAR YATIRIM

Yeni Zelanda Göçmenlik Departmanı verilerine göre, yenilenen program tanıtıldıktan sonra altı hafta içinde 65 yeni başvuru alındı. Buna ek olarak, 39 devreden başvuru geldi ve bunlardan 42’si onaylandı. Bu başvuruların en az 620 milyon Yeni Zelanda doları yatırımı içerdiği belirtiliyor.



ABD'LİLER GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Başvuruların en büyük kısmı ABD’den geldi. Departmana göre ABD’den 55, Hong Kong’dan 15 ve Çin’den 12 başvuru gerçekleşti. Eski göç bakanı Stuart Nash, bu artışın ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından bazı zengin Amerikalıların yurtdışında yerleşim arayışına girmesinden kaynaklandığını ifade etti. Nash, bu kişilerin artık vergi cennetlerinin ötesinde güvenli limanlar aradığını sözlerine ekledi.



Yeni Zelanda’da, 2022-2025 döneminde 115 yeni vize başvurusu yapılmış, ancak yalnızca 46’sı onaylanabilmişti. Eski İşçi Partisi başbakanı Jacinda Ardern’in 2018’de yatırım vizeleriyle ilgili kuralları sıkılaştırmasının ardından, ülke zengin yabancıların altın vize programı kapsamında başvuru yapmasıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.