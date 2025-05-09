Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? "9 gün tatil olsun, iki bayram birleşsin" talebi

Antalya'da turizm sezonu Ramazan Bayramı tatiliyle başladı. Turizmciler şimdi Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılın ilk üç ayının geçen seneye göre yüzde 20 geride kapandığını söyledi. Bu dönemin son yıllarda yaşadıkları en kötü kış sezonu olduğunu anlatan Kavaloğlu, bunda birçok farklı etken olduğunu anlattı. YIL KÖTÜ BAŞLADI, NİSAN TOPARLADI "Bu coğrafyanın getirmiş olduğu, bazen yakın çevremizdeki olumsuzlukların turizm anlamında etkisi de oluyor." diyen Kavaloğlu, "Kötü bir ilk üç ay geçirdik diyebiliriz. Nisan ayı itibarıyla sistem tamamen toparladı. Çok iyi bir nisan geçirdik." şeklinde konuştu.



Yılın kötü başladığını söyleyen turizmciler, nisan ayı ile birlikte toparlanmaya geçtiklerini söylüyor

BAYRAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR Bu yıl turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını kaydeden Kavaloğlu şöyle devam etti: "Daha sonra Paskalya. Zaten mart ayının kötü geçmesinin sebebi, Paskalya'nın marttan nisana kaymasıydı. Paskalya sonrasında Hollandalıların Kral Günü, çok özel bir haftalık tatilleri vardı. Mayıs ayının ilk haftasında Rusların çok önemli olan bağımsızlık haftaları var. Sonra yine Avrupa'nın ve Almanya'nın bayram tatilleri var ve bizim Kurban Bayramı'mız gelecek. Böylece sezon peş peşe tatil programlarıyla devam edecek."



Bayramla birlikte turizmde ciddi bir hareketlilik bekleniyor

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? Kurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, bu bayram tatilinin iklim şartları bakımından daha iyi olacağını belirterek, "Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek." şeklinde konuştu. Bayramın okulların kapanmasından önceki haftaya denk geldiğini anımsatan Kavaloğlu, "Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz." dedi.



Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil

İKİ BAYRAM BİRLEŞİYOR Kurban Bayramı ile Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten tatilinin birleştiğine işaret eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Bunu Ramazan Bayramı ve Paskalya'nın peş peşe gelmesiyle görmüştük. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu tatil periyotlarını birleştirerek, kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapmayı tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Dolayısıyla gurbetçilerimizin, Avrupa'da yaşayan Türklerin Ramazan Bayramı ve Paskalya'yı birleştirdikleri gibi peş peşe Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilini de birleştireceklerini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler için Pfingsten ve Kurban Bayramı tatili, birlikte ciddi uzun dönem tatili olacak. Açıkçası en çok oradan yoğunluk bekliyorum."



Turizmciler art arda gelen iki bayram nedeniyle tatilin 9 güne çıkmasını istiyor

18 MİLYON HEDEFİ Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması durumunda yurt içi pazardan da ciddi ivme olacağını belirten Kavaloğlu, "Çünkü iklim şartları daha güzel. Ve iyi, güzel bir haziran ayı geçireceğimizi düşünüyorum. 5 Mayıs itibarıyla Antalya'ya gelen kişi sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Bu rakam hemen hemen geçen seneyle aynı. Dolayısıyla bu bizim için çok olumlu." dedi. "Geçen sene 17 milyonu yakalamıştık transit yolcularla birlikte. Bu yıl 18 milyonu yakalama hedefimiz devam ediyor." diyen Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanı'mız da geçen hafta ilk çeyreği değerlendirdi. Dolayısıyla ikinci çeyrekte toparlama, üçüncü çeyrekte de öne geçme dönemi bekliyoruz. Son çeyrekte de yine Antalya 18 milyona yakın bir turistle 2025 yılını tamamlayacak." şeklinde konuştu.



Antalya'nın bu yıl 18 milyon turist hedefi var