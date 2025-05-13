Kurban pazarları kurulmaya başladı: 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Çadırlar kuruluyor, çitler çekiliyor, yem ve kesim alanları düzenleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklar sürüyor.



Kurbanlıkların ise İstanbul'a 22 Mayıs'ta gelmesi bekleniyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 35'lik artış bekleniyor. 2024'te 30 bin TL'ye satılan büyükbaş, kişi başı 40 bin TL olacak.

"ORTALAMA 200 BİN LİRADAN AŞAĞIYA DÜŞMEZ"



Kurban Pazarı Kurucusu Kadir Kızıltaş, "Mal gelir 1 tonluk ayrı olur, 300 kilo gelir ayrı olur. Fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama mal 200 bin liradan aşağıya düşmez" dedi.



Fiyatların artmasında nakliye ücretleri de etkili. Öyle ki doğu illerinden Marmara Bölgesi'ne nakliyat 100 bin lirayı bulabiliyor.

Kurbanlık pazarlarında yer kiralamanın bedeli ise neredeyse 100'de 100 artarak 150 bin liraya kadar yaklaştı.



Besicileri zorlayan bir diğer etken de hayvan sayısının azalması. Kesin bir sayı vermek zor olsa da pek çok besici bu anlamdaki düşüşe ve bu düşüşün fiyatlara olumsuz yansımasına dikkat çekiyor.

