Kurbanda 30 ülkede iyilik harekatı. Kızılay'dan bağışçılara ödeme kolaylığı
12.05.2026 10:58
Kızılay, bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.
Türk Kızılay, vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye ve Gazze/Filistin başta olmak üzere tam 30 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.
Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı'nda iyilik sınırlarını Türkiye'nin çok ötesine taşıyarak tam 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.
Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekalet bedelini 6 bin 350 TL olarak duyurdu. Yurt içi, Gazze ve Filistin için vekalet bedeli ise 17 bin 250 TL olarak belirlendi. Ayrıca Kızılay, kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.
Kızılay, iyilik sınırlarını Türkiye'nin çok ötesine taşıyor.
Kurban vekaleti vermek için isteyenler, resmi internet sayfasından ( kizilay.org.tr ) ve Kızılay Mobil Bağış uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor ya da yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayabiliyor.
İşlemlerin ardından ödeme içinse tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla bağış yapılabiliyor.
Türk Kızılay, bağışçılarının aklında soru işareti kalmaması adına kurban sürecini 6 aşamalı şeffaf bir modelle yürütüyor. 6 aşamalı modelin adımları ise şu şekilde:
Vekalet: Bağışçıların vekâletleri çeşitli kanallardan güvenle teslim alınıyor.
Bilgilendirme: Vekalet işlemi tamamlandıktan hemen sonra bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme mesajı iletiliyor.
Kesim: Kurbanlıklar modern ve hijyenik kombinalarda, İslami usullere ve veteriner kontrolüne tam uygun şekilde kesilir. İşlem sırasında veteriner hekim, din görevlileri ve noter hazır bulunur ve vekâlet sahibinin ismi tek tek okunuyor.
Konserveleme: Yurt içinde kesilen kurban etleri, hijyenik tesislerde uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor.
Dağıtım: Hazırlanan bu konserveler yurt içinde Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca dağıtılıp, aşevlerinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Gazze/Filistin için de etler yurt içinde kesilip konserve haline getirilerek bölgeye ulaştırılıyor. Diğer yurt dışı noktalarında ise kurbanlar doğrudan taze et olarak dağıtılıyor.
Kesim Sonrası Bilgilendirme: Kesim işlemleri tamamlandığında, vekâlet sahiplerinin içi rahat olsun diye tekrar SMS ve e-posta ile detaylı bilgi veriliyor.