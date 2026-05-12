Kurbanda 30 ülkede iyilik harekatı. Kızılay'dan bağışçılara ödeme kolaylığı

İşlemlerin ardından ödeme içinse tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla bağış yapılabiliyor.

Türk Kızılay , bağışçılarının aklında soru işareti kalmaması adına kurban sürecini 6 aşamalı şeffaf bir modelle yürütüyor. 6 aşamalı modelin adımları ise şu şekilde:

Vekalet: Bağışçıların vekâletleri çeşitli kanallardan güvenle teslim alınıyor.

Bilgilendirme: Vekalet işlemi tamamlandıktan hemen sonra bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme mesajı iletiliyor.

Kesim: Kurbanlıklar modern ve hijyenik kombinalarda, İslami usullere ve veteriner kontrolüne tam uygun şekilde kesilir. İşlem sırasında veteriner hekim, din görevlileri ve noter hazır bulunur ve vekâlet sahibinin ismi tek tek okunuyor.

Konserveleme: Yurt içinde kesilen kurban etleri, hijyenik tesislerde uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor.

Dağıtım: Hazırlanan bu konserveler yurt içinde Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca dağıtılıp, aşevlerinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Gazze/Filistin için de etler yurt içinde kesilip konserve haline getirilerek bölgeye ulaştırılıyor. Diğer yurt dışı noktalarında ise kurbanlar doğrudan taze et olarak dağıtılıyor.

Kesim Sonrası Bilgilendirme: Kesim işlemleri tamamlandığında, vekâlet sahiplerinin içi rahat olsun diye tekrar SMS ve e-posta ile detaylı bilgi veriliyor.