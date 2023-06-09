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Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor

Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobiller ile yarışıyor.

Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu

Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu

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'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar da başladı.

Düzce'de kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı.

"Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

"250 BİN TL'YE SATIŞTA"

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, boğanın 250 bin TL’den satışta olduğunu dile getirdi.

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