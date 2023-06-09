Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar da başladı.
Düzce'de kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı.
"Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.
"250 BİN TL'YE SATIŞTA"
Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, boğanın 250 bin TL’den satışta olduğunu dile getirdi.
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