WTI ham petrolün varil fiyatı 83 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 dolara doğru yükseldi ancak küresel arz bolluğuna dair işaretlerin, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırılarına ilişkin endişeleri gölgede bırakmasıyla, art arda üçüncü haftalık düşüşünü sürdürme yolunda ilerledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Ortadoğu'daki arzın toparlanmaya devam etmesiyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Bu arada, ABD, Çin ve Rusya dün yapılan üçlü bir toplantıda rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırma konusunda anlaştılar.

Haftanın başlarında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu çeyrekte yaklaşık 2 milyon varil/günlük küresel arz fazlası öngörürken, Goldman Sachs gelecek yıl olası bir arz fazlası konusunda uyardı.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ABD'nin İran'a yönelik bir başka saldırı turunun olasılığının arttığına işaret eden raporlara rağmen, İran konusunda karar vermek için acele etmediğini söyledi.