Küresel ekonomi için sert düşüş öngörüsü

Birleşmiş Milletler , küresel ekonomik büyüme tahminini 2025 yılı için öngörülen yüzde 3'ten 2026 yılı için yüzde 2,5'e düşürdü. Bu, Ocak ayındaki projeksiyona göre 0,2 puanlık bir düşüş anlamına geliyor ve Orta Doğu çatışması nedeniyle enflasyonist baskılar nedeniyle pandemi öncesi büyüme oranlarının oldukça altında kalıyor.

BM'nin Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri'nin yıl ortası güncellemesini özetleyen basın açıklamasında, sağlam işgücü piyasaları, dirençli tüketici talebi ve yapay zekâ destekli ticaret ve yatırımların destek sağlayacağı belirtilirken, bu düşüşün zaten durgun olan küresel görünümdeki zayıflığı daha da vurguladığı ifade edildi.

Enerji fiyatlarındaki artış, enerji şirketleri için beklenmedik kazançlar sağlarken, hane halkları ve işletmeler için maliyet baskılarını yoğunlaştırdı. ABD ekonomisinin, güçlü hane halkı talebi ve teknolojiye yapılan sürekli yatırımlar sayesinde 2026 yılında %2,0'lık bir büyüme ile nispeten dirençli kalması bekleniyor.